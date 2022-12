Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 07.12.2022:

Peine (ots)

PKW Diebstahl in Broistedt

In der Nacht auf den 06.12. ist in Broistedt ein schwarzer Audi A6 gestohlen worden. Der Eigentümer stellte am Morgen fest, dass sein Wagen nicht mehr auf dem Hofgrundstück in der Wolfenbütteler Straße geparkt war. Der Schaden beträgt rund 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell