Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fluchtversuch endet an einer Bordsteinkante

Willroth (ots)

Am Mittwochvormittag fiel den Polizeibeamten in der Grubenstraße in Willroth im Rahmen der Streife ein PKW Fahrer auf, der während der Fahrt mit dem Mobiltelefon in der Hand telefonierte. Der Fahrzeugführer sollte einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Als der Fahrer die Anhaltesignale bemerkte, versuchte er sich durch Flucht der Kontrolle zu entziehen. Im Einmündungsbereich der Waldstraße / Dorfstraße prallte er mit dem rechten Vorderrad gegen den hohen Bordstein. Daraufhin wurde die Flucht abgebrochen. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der 43 - jährige Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Bei der Überprüfung seiner Fahrtüchtigkeit zeigte der Fahrer drogentypische Ausfallerscheinungen. Er räumte den Konsum von Betäubungsmitteln ein. Zudem stellten die Beamten Betäubungsmittelanhaftungen an einem Ausweisdokument sicher.

Gegen den Beschuldigten sind entsprechende Strafverfahren eingeleitet worden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell