POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 06.12.2022.

Wolfenbüttel (ots) - Wolfenbüttel: Einbruch in Imbiss Samstag, 03.12.2022, bis Sonntag, 04.12.2022 Zwischen Samstag und Sonntag gelangten unbekannte Täter nach Aufbrechen von Türen und Einschlagen eines Fensters in die Räumlichkeiten eines Imbisses in Wolfenbüttel, Am Kornmarkt. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine kleinere Menge an vorgefundenem Bargeld ...

