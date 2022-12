Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 05.12.2022:

Peine (ots)

Verfolgungsfahrt nach Unfallflucht

Am Abend des 04.12. wurde der Polizei in Peine gemeldet, dass ein Auto an einer Werkszufahrt der "Peiner Träger" eine Schranke beschädigt habe. Anschließend sei der Unfallverursacher in einem Skoda davongefahren. Noch während die Beamten den Unfall vor Ort aufnahmen, konnte eine weitere Streifenwagenbesatzung das flüchtige Fahrzeug auf der Celler Straße ausfindig machen. Der Wagen sollte gestoppt und kontrolliert werden. Der Fahrer kam den Aufforderungen allerdings nicht nach und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Bei der anschließenden Verfolgungsfahrt, unter anderem über die Auffahrt der Autobahn 2, missachtet der Fahrer wiederholt die Verkehrsregeln und fuhr teilweise verkehrsgefährdend. Schlussendlich stoppte er in der Schäferstraße, unmittelbar vor dem Polizeikommissariat Peine. Der Fahrer, bei dem es sich um einen 41-jährigen Peiner handelte, leistete in der Folge erheblichen Widerstand gegen die Polizeibeamten, außerdem beleidigte er sie mehrfach. Da der Mann Anzeichen von Drogenkonsum zeigte, wurde ihm anschließend eine Blutprobe entnommen. Gegen den 41-jährigen werden nun mehrere Strafanzeigen gefertigt.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell