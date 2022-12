Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung Polizeikommissariat Peine vom 4. Dezember 2022

Peine (ots)

Freitag, 02.12.2022, 10:00 Uhr - Samstag, 03.12.2022, 12:00 Uhr

31228 Peine - Vöhrum und Stederdorf

An den Vormittagen des Freitages sowie des Samstages kam es in mehreren Supermärkten in Vöhrum und Stederdorf zu Diebstählen zum Nachteil von dort einkaufenden Kunden. Dabei wurden Geldbörsen aus abgelegten Handtaschen oder Einkaufskörben sowie aus Jackentaschen entwendet.

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass entsprechende Behältnisse wie Einkaufskörbe oder Taschen, während des Einkaufes nicht unbeaufsichtigt sein oder nicht zur Aufbewahrung von Wertsachen genutzt werden sollten.

