POL-SZ: Pressemeldung aus dem Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad 03.12.2022 bis 04.12.2022

Wolfenbüttel (ots) - Am Freitagnachmittag gegen 15:00 Uhr kam es auf der L495 zwischen Halchter und Adersheim in Höhe der Autobahnzufahrt der A36 zu einem Verkehrsunfall mit drei Beteiligten. Ein 26jähriger Oberharzer wollte mit seinem Audi aus Richtung Salzgitter kommend auf die A36 auffahren. Beim Abbiegen übersah er einen 19jährigen Wolfenbüttler, der in seinem Seat auf der L495 aus Richtung Wolfenbüttel in ...

