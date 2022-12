Polizei Salzgitter

POL-SZ: Verkehrsunfall mit drei Beteiligten

Wolfenbüttel (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 15:00 Uhr kam es auf der L495 zwischen Halchter und Adersheim in Höhe der Autobahnzufahrt der A36 zu einem Verkehrsunfall mit drei Beteiligten. Ein 26jähriger Oberharzer wollte mit seinem Audi aus Richtung Salzgitter kommend auf die A36 auffahren. Beim Abbiegen übersah er einen 19jährigen Wolfenbüttler, der in seinem Seat auf der L495 aus Richtung Wolfenbüttel in Richtung Salzgitter unterwegs war. Durch den Aufprall wird der Seat gegen einen niederländischen Renault geschleudert, der sich im Abfahrtsbereich der A36 befand und auf die L495 einbiegen wollte. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell