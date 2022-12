POL-SZ: Pressemeldung Polizeikommissariat Peine vom 3. Dezember 2022

Salzgitter-Bad (ots) - Sachbeschädigung an Pkw Ort: Salzgitter-Bad, Erikastraße Zeit: Freitag, 02.12.2022, i.d.Z.v. 20:00 Uhr bis 20:10 Uhr In der o.g. Zeit wurde in der Erikastraße ein Reifen eines grünen VW Polo zerstochen. Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Salzgitter-Bad unter 05341 825 0. ...

