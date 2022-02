Polizei Braunschweig

POL-BS: Zwei Frauen in der Schuntersiedlung angegriffen

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Bienroder Weg / Lübeckstraße, 12.02.2022, 22.15 Uhr

Ein Unbekannter hat zwei Frauen in der Schuntersiedlung angegriffen und sexuell belästigt

Am 12.02.2022 stieg eine 19-jährige Braunschweiger an der Haltestelle "Schuntersiedlung" aus der Linie 416 und ging in die Lübeckstraße. Ein unbekannter Mann folgte ihr und riss sie zu Boden. Am Boden liegend fasste er sie an. Als er die Braunschweigerin an den Knöcheln packte, gelang es ihr, sich durch einen Tritt zu befreien. Der Mann flüchtete.

Ungefähr zur gleichen Zeit wurde eine 28-jährige Joggerin auf dem Bienroder Weg angegriffen. Ein Mann rannte ihr hinterher und Griff ihr an die Schulter und in den Schritt. Als zwei Zeugen auf die Situation aufmerksam werden flüchtet der Mann.

Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe ist davon auszugehen, dass es sich um denselben Täter handelt. Die Polizei ermittelt wegen einer versuchten Vergewaltigung und wegen sexueller Belästigung.

Zeugen der Vorfälle werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0531/476-2516.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell