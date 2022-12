Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung aus dem Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad 02.12.2022 bis 03.12.2022

Sachbeschädigung an Pkw

Ort: Salzgitter-Bad, Erikastraße Zeit: Freitag, 02.12.2022, i.d.Z.v. 20:00 Uhr bis 20:10 Uhr

In der o.g. Zeit wurde in der Erikastraße ein Reifen eines grünen VW Polo zerstochen. Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Salzgitter-Bad unter 05341 825 0.

Verkehrsunfall infolge Alkoholgenusses

Ort: Salzgitter-Gitter, Ütschenweg Zeit: Freitag, 02.12.2022, i.d.Z.v. 23:00 Uhr bis 23:10 Uhr

Aufgrund von Trunkenheit schätzte eine Pkw-Führerin den Abbiegevorgang falsch ein, kommt nach links von der Fahrbahn ab und fährt in einen Graben. Dabei touchierte sie Verkehrsschilder, Leitpfosten und eine Leitplanke. Der Unfallverursacherin wurde die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein vorläufig abgenommen. Eine Blutprobe wird zeigen ob nur Alkohol der Grund für ihr falsches Einschätzen war.

