POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 2. Dezember 2022:

Wolfenbüttel (ots) - Wolfenbüttel: vier Einbrüche in einer Nacht Dienstag, 29.11.2022, bis Mittwoch, 30.11.2022 In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch drangen bislang unbekannte Täter jeweils nach Aufhebeln von Fenstern in die Räumlichkeiten zweier Praxen in der Straße Kleiner Zimmerhof in Wolfenbüttel ein. Die Räumlichkeiten wurden augenscheinlich nach ...

mehr