POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 1. Dezember 2022:

Wolfenbüttel: vier Einbrüche in einer Nacht

Dienstag, 29.11.2022, bis Mittwoch, 30.11.2022

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch drangen bislang unbekannte Täter jeweils nach Aufhebeln von Fenstern in die Räumlichkeiten zweier Praxen in der Straße Kleiner Zimmerhof in Wolfenbüttel ein. Die Räumlichkeiten wurden augenscheinlich nach Wertvollem durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde vorgefundenes Bargeld entwendet. Ebenfalls in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gelangten unbekannte Täter vermutlich über ein auf "Kipp" stehendes Fenster in ein Restaurant am Schloßplatz in Wolfenbüttel. Innerhalb der Räumlichkeiten wurden verschiedene Gegenstände beschädigt. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit nicht bekannt. In der Nacht war zudem eine weitere Gaststätte an der Halberstädter Straße tatbetroffen. Hier gelangten der oder die Täter nach Einschlagen eines Fensters in die Innenräume. Nach ersten Erkenntnissen wurden vorgefundene Lebensmittel und Getränke entwendet. Ein möglicher Tatzusammenhang zwischen den verschiedenen Fällen ist Teil der polizeilichen Ermittlungen. In allen Fällen erbittet die Polizei Hinweise unter 05331 / 933-0.

