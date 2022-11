Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 30.11.2022:

Peine (ots)

Unfall mit schwerverletzter E-Scooter Fahrerin

Am Morgen des 30.11. verunfallte die 17-jährige Fahrerin eines E-Scooters schwer. Die junge Frau fuhr gegen 07:15 Uhr auf einem Gehweg entlang der Herrenfeldstraße im Peiner Stadtteil Vöhrum. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie alleinbeteiligt zu Fall. Die Frau stürzte mit dem Roller auf die benachbarte Fahrbahn und wurde dort vom VW einer 56-jährigen Frau aus Peiner erfasst, die der Stürzenden nicht mehr ausweichen konnte. Die 17-jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde unter notärztlicher Behandlung in die MHH eingeliefert. Während der Rettungsmaßnahmen durch Rettungsdienst und Notarzt wurde die Herrenfeldstraße durch die Polizei gesperrt. Leider mussten mehrfach Verkehrsteilnehmer, Auto- genauso wie Fahrradfahrer und Fußgänger, am Umgehen der Absperrungen und somit dem möglichen Stören der Rettungsmaßnahmen, gehindert werden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell