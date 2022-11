POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 30.11.2022.

Wolfenbüttel (ots) - Wolfenbüttel: Einbruch in Vereinsheim Sonntag, 27.11.2022, 23:00 Uhr, bis Montag, 28.11.2022, 14:00 Uhr Nach Aufhebeln einer Terrassentür gelangten unbekannte Täter zwischen Sonntagabend und Montagmittag in das Vereinsheim eines Kleingartenvereines an der Leipziger Straße in Wolfenbüttel. Innerhalb des Vereinsheimes wurden weitere Türen ...

mehr