POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 29.11.2022.

Geschädigte fällt auf einen falschen Handwerker herein.

Salzgitter, Bad, Hedwigstraße, 28.11.2022, 10:20-11:00 Uhr.

Ein unbekannter Täter hatte sich unter dem Vorwand, das Leitungswasser kontrollieren zu müssen, einen widerrechtlichen Zugang in die Wohnung einer 88-jährigen Seniorin verschafft. In einem unbemerkten Moment habe der Täter insbesondere Schmuck entwendet und sei anschließend aus der Wohnung geflüchtet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 600 Euro. Der Mann wird wie folgt beschrieben: Ca. 175 - 180 cm groß, schlank, ca. 35 Jahre alt und hatte dunkle Haare. Er war bekleidet mit einem grauen Basecap mit kurzem Schirm, einer grauen hüftlangen Jacke ohne Kapuze sowie einer grauen Hose. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei in Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer 05341/8250 zu richten.

Unbekannte Täter drangen in ein Wohnhaus ein.

Salzgitter, Lebenstedt, Königsberger Straße, 22.11.2022, 19:00 Uhr-28.11.2022, 08:00 Uhr.

Die Täter hebelten ein Zugangsfenster des Wohnhauses auf und konnten auf diese Weise widerrechtlich in das Haus eindringen. Es wurden zahlreiche Behältnisse durchsucht. Derzeit ermittelt die Polizei, ob auch Gegenstände erbeutet wurden. Die bisherige Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 300 Euro. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei in Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/18970 zu richten.

