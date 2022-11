Polizei Salzgitter

Pressemitteilung für den Bereich Peine

Peine

vom 29.11.2022:

Peine (ots)

Verkehrsunfallfluchten in Vechelde und Peine

Am Morgen des 27.11. wurde der Polizei eine Verkehrsunfallflucht am Kreisverkehr auf der B1 bei Vechelde gemeldet. Ein bislang unbekannter Fahrer muss mit seinem Fahrzeug in der vorangegangenen Nacht über die Mittelinsel des Kreisverkehrs gefahren sein. Anschließend kam der Wagen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Erdwall. Während dieser Unfallfahrt sind mehrere Verkehrszeichen überfahren und beschädigt worden. Am Unfallort sind zahlreiche Fahrzeugteile zurückgeblieben. Anhand dieser Teile ist davon auszugehen, dass die Zusammenstöße so massiv gewesen sind, dass das Fahrzeug schwer beschädigt wurde, auch eine Verletzung des Fahrers ist nicht auszuschließen. Beim Fahrzeug muss es sich um einen "VW Bus" vom Modell T6.1 Transporter gehandelt haben. Das Fahrzeug dürfte massive Beschädigungen an der Fahrzeugfront aufweisen. Die Polizei in Vechelde bittet um Hinweise auf den Unfallverursacher oder auf das beschädigte Fahrzeug.

In der Straße Horstwiese in Peine sind am vergangenen Wochenende gleich mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt worden. Offenbar ist ein unbekannter Fahrer mit seinem Fahrzeug mit einem geparkten Renault Twingo und einem VW Up kollidiert. Die Autos standen am Fahrbahnrand und sind beide an der Fahrerseite beschädigt worden. Der Verursacher entfernte sich auch hier unerlaubt vom Unfallort und hinterließ einen erheblichen Unfallschaden. Hinweise zu diesem Unfall nimmt die Polizei in Peine entgegen.

