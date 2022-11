Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 28. November 2022:

Denkte: Diebstahl von Gänsen

Samstag, 26.11.2022, 17:00 Uhr, bis Sonntag, 27.11.2022, 10:05 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag entwendeten unbekannte Täter zirka 25 Gänse, welche sich in einer Scheune innerhalb eines Geheges an der Kreisstraße 3, zwischen Denkte und Mönchevahlberg befunden haben. Anhand der vorgefundenen Spuren ist anzunehmen, dass der Abtransport der Tiere mit Kraftfahrzeugen erfolgt ist. Der Wert der Tiere beträgt zirka 1400 Euro. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Seitenscheiben zweier PKW eigeschlagen

Samstag, 26.11.2022, bis Sonntag, 27.11.2022

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gelangten unbekannte Täter nach Einschlagen von jeweils einer Seitenscheibe in das Innere zweier zum Parken in der Straße Am Jahnstein abgestellter PKW. Aus einem dort parkenden Renault Clio wurde ein Rucksack und aus einem VW Passat wurde ein Laptop entwendet. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

