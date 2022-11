Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 28.11.2022:

Mehrere Sachbeschädigungen durch Graffiti

Bereits zu Beginn des Monats haben unbekannte Täter eine Grundstücksmauer zwischen der B65 und der Straße Alte Krugstraße in Schwicheldt mit Graffiti beschmiert. Auf mehreren Metern sind Grundstücksmauer und auch Gebäudeteile mit mehrfarbigen Schriftzügen besprüht worden. Der Sachschaden steht zum jetzigen Zeitpunkt nicht fest, da nötige Reinigungsarbeiten sehr aufwendig werden können.

Vermutlich in der Nacht vom 23.11. auf den 24.11. sind mehrere Windschutztafeln am Busbahnhof auf dem Hüttengelände in Ilsede mit Schriftzügen beschmiert worden. Der Schaden liegt in diesem Fall bei mehreren hundert Euro.

Zu beiden Fällen von Sachbeschädigung bittet die Polizei in Peine, bzw. Ilsede um Hinweise aus der Bevölkerung.

