POL-F: 221116 - 1322 Frankfurt-Rödelheim: Betrunkener zu Fuß auf Autobahn

Frankfurt (ots) - (di) Am gestrigen Abend (14. November 2022) bedrohte ein 68-Jähriger in einem Mehrfamilienhaus in Sossenheim Polizisten mit einem Messer und einem Holzstock. Der Mann wurde festgenommen und in eine Psychiatrie verbracht. Vorangegangen waren Streitigkeiten mit einem Nachbarn, bei denen der 68-Jährige mehrfach gegen die Wohnungstür schlug und im ...

