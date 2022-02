PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbrecher stehlen Schmuck +++ Polizei löst Zusammenkunft auf +++ Mehrere Verletzte bei Auffahrunfall

1. Einbrecher stehlen Schmuck,

Friedrichsdorf, Köppern, Wingertstraße, 25.02.2022, 04.00 Uhr bis 15.40 Uhr (pa)Am Freitag kam es in Friedrichsdorf Köppern zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte drangen zwischen 04.00 Uhr morgens und 15.40 Uhr am Nachmittag durch gewaltsames Öffnen eines Fensters in ein in der Wingertstraße gelegenes Wohnhaus ein. Da die Täter zuvor mehrere erfolglose Einbruchversuche an anderen Stellen unternommen hatten, summiert sich der von ihnen angerichtete Sachschaden auf rund 3.000 Euro. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde diverser Schmuck entwendet, wobei der Wert noch nicht näher beziffert werden kann. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Polizei löst Zusammenkunft auf,

Oberursel, Epinayplatz / Festplatz Bleiche, 27.02.2022, (pa)Am Sonntag kam es in Oberursel zu einem größeren Polizeieinsatz, nachdem sich eine größere Personengruppe zu einer unangemeldeten Feier versammelt hatte. Anwohner meldeten am Mittag, dass sich mehrere Gruppen Jugendlicher bzw. junger Erwachsener im Bereich des Epinayplatzes augenscheinlich zu einer Faschingsfeier treffen. Vor Ort traf die Polizei auf eine wachsende Anzahl junger Menschen, die sich teils kostümiert und unter musikalischer Beschallung zusammenfanden und Alkohol konsumierten. Eine Anmeldung der in der Spitze rund 300 Personen zählenden Veranstaltung lag nicht vor. Unter Hinzuziehung eines Lautsprecherfahrzeugs wurden die Teilnehmer durch die Polizei angesprochen und die Zusammenkunft aufgelöst. Nachdem sich im Bereich des Festplatzes Bleiche anschließend derselbe Personenkreis erneut zusammengefunden hatte, wurde auch dort in gleicher Weise verfahren, sodass sich am späten Nachmittag lediglich noch einzelne kleinere Gruppen im Stadtgebiet aufhielten. Neben Vermüllung an den genannten Örtlichkeiten wurde ein Flaschenwurf auf einen Streifenwagen festgestellt, durch den jedoch kein Schaden entstand. Anzeigen zu sonstigen Straftaten liegen bislang nicht vor.

3. Mehrere Verletzte bei Auffahrunfall,

L 3041, zw. Wehrheim und Anspach (Gemarkung Neu-Anspach), 28.02.2022, gg. 09.45 Uhr (pa)Am Montagmorgen kam es auf der L 3041 bei Neu-Anspach zu einem Auffahrunfall bei dem insgesamt fünf Personen verletzt wurden und in dessen Folge ein Rettungshubschrauber zum Einsatz kam. Gegen 09.45 Uhr befuhr eine 33-jährige Frankfurterin mit ihrem Nissan die Landesstraße aus Richtung Wehrheim kommend in Fahrtrichtung Neu-Anspach. Dabei bemerkte die Nissan-Fahrerin zu spät, dass vor ihr ein vorausfahrender VW Passat anhielt, um nach dem Gegenverkehr in einen linksseitigen Feldweg einzubiegen. Der Kleinwagen der Frankfurterin prallte gegen das Heck des Volkswagens. Dabei wurden alle fünf in den Fahrzeugen befindlichen Personen verletzt. Sowohl die 52-jährige Kronbergerin am Steuer des VW und ihre 15-jährige Mitfahrerin als auch die Nissan-Fahrerin und ihr 45-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Ein ebenfalls im Nissan mitfahrendes 6-jähriges Kind wurde schwer verletzt. Das Mädchen wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Auch die weiteren Verletzten brachte der Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser. Beide Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

