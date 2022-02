PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++ Wohnungsbrand mit verletzter Person ++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Am Montag, 28.02.2022, um 01:50 Uhr, wurde der Rettungsleitstelle des Hochtaunuskreises ein Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus in Bad Homburg gemeldet. Die Feuerwehr fand vor Ort in einer Wohnung die verletzte Wohnungsinhaberin vor. Die anderen Bewohner des Hauses wurden evakuiert und vom DRK vor Ort versorgt. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, bevor es auf andere Wohnungen übergreifen konnte. Die verletzte 84-jährige Bewohnerin wurde in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Die betreffende Wohnung ist unbewohnbar geworden. Die anderen Bewohner des Hauses konnten später in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Sachschaden wird auf 200.000EUR geschätzt.

