Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Diebstahl aus Fahrzeug (09/1308)

Speyer (ots)

Am 13.08.2022 gegen 00:27 Uhr kam es in der Rheinhäuser Straße zu einem Einbruch in einen Pkw. Dabei öffnete ein unbekannter Täter den in der Hofeinfahrt geparkten PKW, indem er eine Scheibe einschlug. Dadurch ging die Alarmanlage des Pkw's an. Hier konnte ein Zeuge beobachten, wie ein unbekannter Mann durch das zerbrochene Fenster des PKW's schaute. Dem Täter gelang jedoch die Flucht in Richtung Industriestraße. Wer kann Hinweise zu dem flüchtenden Täter geben? Er wird mit einer normalen, sportlichen Figur beschrieben und war wie folgt bekleidet: schwarze, lange Hose, schwarzer Pullover, Mütze, grau/weißes Halstuch. Zudem rät die Polizei: -Schließen Sie Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach, Tankdeckel/-klappe, auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen. Ein abgeschlossener Tankdeckel erschwert einem Dieb das Tanken zum "Nulltarif". Denken Sie auch daran, dass Dach Ihres Cabrios zu verschließen. -Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug das Verriegeln der Türen mit der Funkfernbedienung durch ein optisches Signal quittiert. Funkblocker können das Funksignal Ihrer Fernbedienung stören, so dass Ihr Fahrzeug dann nicht verschlossen ist.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell