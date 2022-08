Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit flüchtigem Verursacher

Speyer (ots)

Drei PKW befuhren am Freitag, dem 12.08.2022, gegen 13:10 Uhr, die L 454 (Verlängerung Schifferstadter Straße) von Speyer kommend in Fahrtrichtung Schifferstadt. An der Auffahrt zur B9, befuhren zunächst alle drei Fahrzeuge die rechte Fahrspur, bis der ganz vorne befindliche PKW-Führer unvermittelt stark bremste, um trotz durchgezogener Linie, einen Spurwechsel nach links durchzuführen. Er hatte sich im letzten Moment dazu entscheidet, auf die B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen aufzufahren. Der direkt dahinter befindliche PKW-Führer (25 Jahre, Germersheim, PKW Opel, GER-Kennzeichen) musste aus diesem Grund eine Gefahrenbremsung bis zum Stillstand durchführen. Die dahinter befindlichen PKW-Fahrerin (21 Jahre, Landkreis Germersheim, PKW VW, GER-Kennzeichen) gelang dies nicht mehr und fuhr auf den Opel auf. Der Aufprall war so stark, dass der Opel auch auf den vor ihm fahrenden PKW geschoben wurde, was den Fahrer aber nicht davon abhielt, seine Fahrt auf die B 9 fortzusetzen, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Von dem flüchtigen PKW ist nur bekannt, dass es sich um einen dunklen Passat o.ä. mit ausländischem Kennzeichen handeln soll, der nun hinten rechts nicht unerheblich beschädigt sein dürfte. Der VW hatte einen starken Frontschaden, war aus diesem Grund nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden (vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden, ca. 10 000 Euro) Der Opel wurde vorne und hinten beschädigt - ca. 5.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen PKW-Fahrer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer unter der 06232 137-0 in Verbindung zu setzen

