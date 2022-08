Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrskontrollen der Polizei Schifferstadt

Waldsee/Schifferstadt (ots)

Im Rahmen der Kontrollwoche des europaweiten Polizeinetzwerks ROADPOL wurden durch die Polizeiinspektion Schifferstadt am gestrigen Tag verstärkt Verkehrskontrollen durchgeführt. Bei erlaubten 50 km/h wurden am Vormittag auf der K13 zwischen Waldsee und Altrip im Bereich des dortigen Campinggebietes 19 Überschreitungen festgestellt. Die Höchstgeschwindigkeit lag bei 77 km/h. Dies zieht nach Abzug der Toleranz ein Bußgeld von 100 Euro und einen Punkt nach sich. Im Rahmen einer Standkontrolle am Mittag in der Burgstraße in Schifferstadt wurden neun Verstöße gegen die Gurtpflicht, drei Verstöße aufgrund rechtswidriger Nutzung des Mobiltelefons, sowie ein Verstoß aufgrund zu geringer Profiltiefe am Reifen eines PKW geahndet. Die verbotswidrige Nutzung des Mobiltelefons während der Fahrt ist mit 100 Euro und einem Punkt sanktioniert.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell