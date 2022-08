Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Einbruchsdiebstahl in Kiosk am Binsfeld

Speyer (ots)

Unbekannte Täter versuchten in der Nacht vom 10.08. auf 11.08.2022 die Eingangstür des Kiosks am Biersiedersee aufzuhebeln. Hierbei wurde so brachial vorgegangen, dass der Riegel des Türschlosses derart verbogen wurde, dass sich im Nachhinein die Tür nicht mehr öffnen ließ. An der rückwärtigen Gebäudeseite wurde ein einfaches Bügelschloss aufgebrochen und sich so Zutritt zu dem dahinterliegenden Technikraum verschafft. Entwendet wurde nicht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 200 EUR.

