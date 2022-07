Hauptzollamt Bielefeld

HZA-BI: Zoll stellt illegal beschäftigte Arbeitnehmer fest Gemeinsame Prüfung von Hauptzollamt Bielefeld, Polizei Dortmund und weiteren Behörden in Beckum auf der BAB 2

Bielefeld (ots)

Am 19.07.2022 kontrollierten Beamte / Beamtinnen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit Hamm vom Hauptzollamt Bielefeld im Rahmen einer gemeinsamen Prüfung mit der Polizei Dortmund, sowie u.a. des BAG und des Ordnungs- und Veterinäramtes des Kreises Warendorf Fahrzeuge auf dem Rastplatz Vellern Nord an der BAB 2. Dabei fiel den Beamten der Polizei Dortmund ein mit Baugerüsten beladener LKW auf, dessen Ladung zum einen unzureichend gesichert und der zum anderen überladen war. In der Zwischenzeit kümmerten sich die Zöllner um die Insassen des Fahrzeuges. Die drei männlichen albanischen Staatsangehörigen verfügten über keine notwendigen Aufenthaltstitel, um in Deutschland einer Tätigkeit nachgehen zu dürfen und waren daher illegal beschäftigt. Darüber hinaus stellten die Zollbeamten bei der Überprüfung von zwei LKW durch Mitarbeiter des BAG fest, dass die beiden Fahrer aus Belarus lediglich einen befristeten Aufenthaltstitel für Litauen besaßen. Da sie jedoch für eine deutsche Spedition in Deutschland unterwegs waren, reichte dieser für ihre ausgeübte Tätigkeit nicht aus. Somit bestand auch hier der Verdacht des illegalen Aufenthalts. Der Zoll leitete in allen Fällen entsprechende Ermittlungsverfahren ein. Die beiden weißrussischen Fahrer müssen bis zum 03.08.2022 wieder nach Belarus ausgereist sein. Über den weiteren Verbleib der drei albanischen Arbeitnehmer wird das zuständige Ausländeramt noch entscheiden. Auch zukünftig wird es weitere gemeinsame Kontrollaktionen des Zolls mit den Kooperationsbehörden geben.

Original-Content von: Hauptzollamt Bielefeld, übermittelt durch news aktuell