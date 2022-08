Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Frankenthal) - Geschwindigkeitskontrollen

Frankenthal (ots)

Durch Einsatzkräfte hiesiger Dienststelle wurden am 11.08.2022, in der Zeit von 12.25 Uhr bis 13.45 Uhr, in Flomersheim Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Die erste Messstelle befand sich in der Freinsheimer Straße, hier konnten bei 18 gemessenen Fahrzeugen keine Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Bei der zweiten Messstelle in der Dürkheimer Straße konnten bei 35 gemessenen Fahrzeugen 7 Fahrzeuge gemessen werden, welche die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h überschritten. Gegen die Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

