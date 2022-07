Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: L3097 - Zusammenstoß Pkw mit Fahrrad - Fahrradfahrerin verletzt

Pfungstadt (ots)

Am 22.07.2022 (Freitag) um 17:20 Uhr kam es auf der L 3097 auf Höhe der Feuerwehr Pfungstadt West zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fahrradfahrerin und einem Pkw. Eine 27-jährige Fahrradfahrerin aus Darmstadt befuhr die L3097 aus Richtung Eschollbrücken in Richtung Eich. Eine 70-jährige Suzuki Fahrerin aus Bad König fuhr in dieselbe Richtung. Als die Pkw Fahrerin auf Höhe der Fahrradfahrerin war, zog diese nach links in Richtung eines Feldweges. Die Pkw-Fahrerin hatte keine Möglichkeit auszuweichen. Der Fahrradlenker traf die Front des Pkws, wodurch die Fahrradfahrerin am Pkw entlang schrammte und stürzte. Die Fahrradfahrerin trug keinen Helm und wurde mit einer Kopfplatzwunde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Neben einer Streife der Polizeistation Pfungstadt war ein Rettungswagen eingesetzt. Berichterstatter: PK Kuczewski

