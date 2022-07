Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lorsch: Wohnungseinbrecher erbeutet Schmuck

Lorsch (ots)

Ein Wohnhaus in der Kolpingstraße geriet am Freitagmittag (22.07.), gegen 12.00 Uhr, in das Visier eines Kriminellen. Der Unbekannte drang durch ein Fenster in die Räumlichkeiten ein und entwendete anschließend mehrere Schmuckstücke aus einer Kommode. Als der Täter von anwesenden Bewohnern des Hauses bemerkt wurde, flüchtete er mit der Beute aus dem Fenster, über angrenzende Grundstücke, in Richtung Siegfriedstraße.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos. Der Flüchtige ist etwa 30 Jahre alt, hat kurze, dunkle Haare, einen Dreitagebart und trug ein dunkles T-Shirt sowie eine dunkle Hose. Laut Aussagen der Zeugen soll der Mann ein südländisches Erscheinungsbild haben.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060.

