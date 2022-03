POL-HS: Container aufgebrochen

Hückelhoven-Hilfarth (ots) - Aus einer Erdgeschosswohnung eines Hauses am Birkenweg entwendeten unbekannte Personen, nachdem sie gewaltsam die Terrassentür geöffnet hatten, eine größere Anzahl an Armbanduhren. Die Tat wurde am Dienstag (08. März) zwischen 08.15 Uhr und 16.30 Uhr begangen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

