POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 28.11.2022.

Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Salzgitter, Panscheberg, 25.11.2022, 13:50 Uhr.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr die 61-jährige Fahrerin eines grauen Pkw den Panscheberg in Richtung Danziger Straße. Jeweils zwischen den Einmündungen der Straße Am Ziegelkamp wurde die Fahrbahn durch eine Baustelle verengt. In diesem Bereich sei der Frau ein zu diesem Zeitpunkt "wartepflichtiges" Fahrzeug entgegengekommen und habe ihren Pkw beim Vorbeifahren gestreift. Hierdurch entstand am Pkw der Frau eine Beschädigung an der linken Fahrzeugseite. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Geschädigte erstattete Anzeige bei der Polizei wegen Unfallflucht. Ermittlungen der Beamten ergaben, dass kurz nach dem Unfall ein "älterer Herr" an der Unfallstelle erschien. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass dieser den von ihm verursachten Unfall habe aufnehmen lassen wollen. Sowohl zu dem verursachenden Fahrzeug als auch dem Fahrer bzw. der Fahrerin liegen keine weiteren Erkenntnisse vor. Die Polizei bittet daher den Unfallverursacher oder Zeugen, sich mit den Beamten der Polizei in Salzgitter-Thiede unter der Telefonnummer 05341/941730 in Verbindung zu setzen.

Täter scheiterten bei einem Einbruchsversuch an der Terrassentür.

Salzgitter, Lesse, Lütge Straße, 23.11.2022, 18:00 Uhr-27.11.2022, 13:00 Uhr.

Die unbekannten Täter hatten versucht, eine Terrassentür des Wohnhauses aufzuhebeln, scheiterten jedoch an ihrem Vorhaben. Die Verursacher gelangten nicht in das Wohnhaus, verursachten jedoch einen Schaden von mindestens 400 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/1897-0 entgegen.

Täter erbeuteten bei einem Einbruch Bargeld.

Salzgitter, Bad, Uhlandstraße, 27.11.2022, 16:00-19:20 Uhr.

Im Tatzeitraum wirkten die Täter gewaltsam auf die Terrassentür des Wohnhauses ein und verschafften sich auf diese Weise den Zutritt zu dem Haus. Hier wurden zahlreiche Behältnisse durchsucht. Die Täter erbeuteten Bargeld in einer mittleren dreistelligen Höhe. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer 05341/825-0 entgegen.

Täter beschädigten mehrere Fahrzeuge mit Graffiti.

Salzgitter, Engelnstedter Straße und Jakob-Böhme-Straße, 26.11.2022-27.11.2022, 08:00 Uhr.

Mindestens sieben in den Straßen abgestellte Pkw und ein Bagger wurden durch unbekannte Täter mit Farbe besprüht. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/1897-0 entgegen.

