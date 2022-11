Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 30. November 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Diebstahl von zwei Katalysatoren

Samstag, 26.11.2022, bis Dienstag, 29.11.2022

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit zwischen Samstag, 26.11.2022, und Dienstag, 29.11.2022, die Katalysatoren von zwei zum Parken abgestellter Fahrzeuge. Die Fahrzeuge der Marke Renault, Master, waren jeweils auf dem Hof zweier Betriebe in der Straße Am Rehmanger abgestellt. Der entstandene Schaden wird auf rund 2600 Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Verkehrsunfall mit einem verletzten E-Bike Fahrer, Zeugen gesucht

Samstag, 26.11.2022, gegen 09:25 Uhr

Wie erst später bei der Polizei angezeigt, ereignete sich am Samstag, 26.11.2022, gegen 09:25 Uhr, am Holzmarkt in Wolfenbüttel ein Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines E-Bikes leicht verletzt worden ist. Demnach übersah eine Autofahrerin beim Rückwärtsausparken aus einer Parkbucht vermutlich aus Unachtsamkeit den Fahrer eines E-Bikes und berührte diesen, sodass er auf die Fahrbahn stürzte und sich hierbei leicht verletzt. Zwei bislang unbekannte Zeuginnen des Vorfalles halfen dem gestürzten Radfahrer auf. Diese Zeuginnen werden gebeten, sich mit der Polizei unter 05331 / 933-0 in Verbindung zu setzen.

