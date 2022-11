Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Einfamilienhaus in Wremen

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste/Wremen. Am gestrigen Donnerstag (17.11.2022) drangen bislang unbekannte Täter in der Zeit von 07:45 Uhr bis 09:45 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Strandstraße in Wremen ein. Der oder die Täter hebelten hierbei ein Seitenfenster auf. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell