POL-BN: Einbrecher scheiterte in Bornheim - Hersel an gut gesicherter Tür/ Polizei berät Kostenlos zum Einbruchsschutz

Am frühen Abend des 19.10.2022 versuchte ein bis lang Unbekannter in ein Einfamilienhaus in Hersel an der Gartenstraße einzubrechen. Die Tatzeit lässt sich zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr eingrenzen. Nach mehreren Versuchen, die Hintertür vermutlich mit einem Hebelwerkzeug zu öffnen, gab der Täter auf und verließ den Tatort.

Im Zusammenhang mit dieser Tat weist die Bonner Polizei daraufhin, dass Einbrecher zu jeder Tageszeit einsteigen. Häufig geschieht es tagsüber, wenn die Bewohner "nur mal kurz weg" sind. In den Wintermonaten machen sie sich die früh einbrechende Dunkelheit zu nutze.

Kostenlose Beratung zum Einbruchschutz

Dieser Fall zeigt, dass sich guter Einbruchsschutz lohnt aber auch eine schnelle Information der Polizei bei verdächtigen Wahrnehmungen machen potentiellen Tätern das Leben schwer. Wir raten daher:

Wohnung sichern. Aufmerksam sein. Polizei über Telefon 110 informieren.

Schieben Sie Einbrechern einen Riegel vor!

Wie geht das? Das zeigen die Präventionsspezialisten des Polizeipräsidiums Bonn, Königswinterer Straße 500, Kommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz, auch mit kostenlosen Einzelberatungen.

Interessenten melden sich bitte beim Kommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz - über des Telefon unter 0228 15-7676 oder per E-Mail an Einbruchschutz.Bonn@polizei.nrw.de.

Darüber hinaus informieren die Technischen Berater der Bonner Polizei auch im Rahmen von Vorträgen über die Möglichkeiten, sich gegen Einbruch zu sichern.

Eine kostenlose Beratung findet Dienstag, den 25.10.2022 17.30- 19.30 Uhr, bei der Volkshochschule Bonn (VHS) statt.

Informationen und Anmeldung zu dieser Kostenlosen Veranstaltung über die https://www.vhs-bonn.de/programm/lebens-gestaltendes-lernen.html?action%5B144%5D=course&courseId=484-C-E2361&rowIndex=0

Weitere Informationen finden Interessierte auch unter: https://polizei.nrw/artikel/riegel-vor-sicher-ist-sicherer#:~:text=Rufen%20Sie%20im%20Verdachtsfall%20sofort,Ihrer%20Polizei%20zum%20Einbruchschutz%20beraten. (jm)

