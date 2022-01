Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Eigentümer zu aufgefundener Schatulle gesucht

Bild-Infos

Download

Hämelhausen (ots)

(sch)Am Morgen des 23.01.2022 hat ein aufmerksamer Fahrradfahrer auf dem seitlichen Grünstreifen der Hämelseestraße eine braune Holzschatulle gefunden. Darin befanden sich neben drei Kunststoffkugelketten in rot, weiß und blau, ein feines grünes Stoffbeutelchen und künstliche Ansteckblumen, die mit Goldfarbe bemalt waren. Die Schatulle selbst ist mit floralen Schnitzereien verziert. Das Holz ist durch die Feuchtigkeit noch nicht beschädigt worden, sodass von einer geringen Liegezeit an der Fundstelle auszugehen ist. Wer Hinweise zum Eigentümer geben kann oder selbst Eigentümer ist, kann sich an die Polizei Hoya unter Tel. 04251-934640 wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell