Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Taschendiebstahl einer Geldbörse

Rinteln (ots)

(sb) Am Freitagvormittag, den 21.01.2022, wurde einer älteren Dame in der Zeit zwischen 11:50 Uhr und 12:05 Uhr die Geldbörse aus der Handtasche entwendet. Die Dame befand sich zu diesem Zeitpunkt beim Einkauf in einem Discounter in der Bahnhofsallee. Die Handtasche hatte sie während ihres Einkaufs geöffnet an ihrem Einkaufwagen hängen. Seitens der Polizei wird hier nochmals darauf hingewiesen, dass Handtaschen und Wertgegenstände möglichst nah am Körper getragen werden sollten. Ebenfalls sollten Reißverschlüsse möglichst geschlossen sein. Wer Hinweise zu den Tätern liefern kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Rinteln in Verbindung zu setzen.

