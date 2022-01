Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sachbeschädigung an Pkw

Rinteln (ots)

(sb) Am Samstagabend, den 22.01.2022, hat ein unbekannter Täter in der Zeit zwischen 20:50 Uhr und 20:56 Uhr den hinteren rechten Reifen eines Peugeot im Bruchwiesenweg in Rinteln zerstochen. Hierdurch ertönte die Alarmanlage am Pkw. Der Eigentümer konnte keine Person mehr am Fahrzeug feststellen, nur den beschädigten Reifen. Wer sachdienliche Hinweise zum Täter geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Rinteln in Verbindung zu setzen.

