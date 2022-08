Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz - Radler schwer verletzt

Am Sonntag stürzte ein 82-Jähriger bei Giengen an der Brenz von seinem Fahrrad.

Ulm (ots)

Gegen 10 Uhr fuhr der Mann in der Brunnenfeldstraße in Richtung Brunnenfeldhöfe. Auf der leicht abschüssigen Straße kam er wohl wegen eines Fahrfehlers nach rechts ins Gras. Beim Gegenlenken verlor er die Kontrolle über das Rad und stürzte. Dadurch erlitt er trotz seines Helmes schwere Verletzungen. Sanitäter brachten ihn in ein Krankenhaus. Den Sachschaden am Fahrrad schätzt die Polizei auf etwa 100 Euro.

