Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Zeugen beobachten Fahrraddiebe - Vier junge Männer festgestellt ++ Uelzen - Randalierer verwüsten Schule - Zeugen gesucht ++ Bardowick - Altreifen illegal entsorgt - Hinweise ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 26.09.2022

Lüneburg

Dahlenburg - Einbruch in Kartoffelscheune - Zeugen gesucht

In der Nacht vom 24.09. auf den 25.09. entwendeten Unbekannte aus einer Kartoffelscheune in der Straße An der Wappau unter anderem ein Förderband im Wert von mehreren tausend Euro. Zudem wurden Möhren und ein Stromkabel entwendet.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder auch Fahrzeugen nimmt die Polizei Dahlenburg, Tel. 05851-979440, entgegen.

Lüneburg - Zeugen beobachten Fahrraddiebe - Vier junge Männer festgestellt

Am 25.09. gegen 13:00 Uhr wurden vier junge Männer durch Zeugen dabei beobachtet, wie sie im Bereich des Fahrradparkhauses in der Bahnhofstraße gegen mehrere Fahrräder traten. Zudem kontrollierten die Heranwachsenden im Alter von 18, 18, 20 und 21 Jahren offensichtlich die Schlösser der Fahrräder. Im Anschluss an die Sachverhaltsaufnahme zum versuchten Fahrraddiebstahl konnten bei einem 18-Jährigen diverse Betäubungsmittel unter anderem in Form von weißem Pulver und Tabletten aufgefunden werden. Diese wurden sichergestellt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Bardowick - Altreifen illegal entsorgt - Hinweise

In einem bislang unbekannten Zeitraum entsorgten Unbekannte mehr als 50 Altreifen auf einem Waldweg zwischen Bardowick und Radbruch. Festgestellt wurde dies durch Zeugen am Nachmittag des 25.09.

Hinweise zu möglichen Verursachern nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-799400, entgegen.

Scharnebeck - Einbruch in Lagerhalle - Diebstahl diverser Gartengeräte - Zeugen gesucht

Am vergangenen Wochenende kam es vermutlich in der Nacht vom 24.09. auf den 25.09. zu einem Einbruch in eine Lagerhalle in der Straße Kringelsburg. Nach ersten Erkenntnissen schnitten die Einbrecher einen Maschendrahtzaun durch und betraten daraufhin das Grundstück eines Garten- und Landschaftsbaubetriebes. In der Folge öffneten die Unbekannten eine verschlossene Lagerhalle und entwendeten gut 15 Gartengeräte der Marke "STIHL". Darunter befanden sich unter anderem Laubpuster, Kettensägen und Heckenscheren. Der Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel. 04136-900590, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Keine polizeilich relevanten Meldungen.

Uelzen

Uelzen - Randalierer verwüsten Schule - Zeugen gesucht

Im Zeitraum zwischen dem 24.09. und dem 25.09. gelangten Unbekannte in das Gebäude einer Schule an der Heinrich-Meyerholz-Straße. Dortige Räume wurden teils durchsucht und teils Gegenstände auf den Schulhof gebracht. Dort wurden unter anderem Feuerlöscher gelehrt und weitere Gegenstände beschädigt. Eine Spurensicherung vor Ort wurde durchgeführt. Der Sachschaden liegt bei 1000 Euro. Ob Diebesgut erlangt wurde steht derzeit noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Wrestedt - Einbruch in Verkaufshäuschen - Geldkasse entwendet - Hinweise

In der Nacht vom 24.09. auf den 25.09. entwendeten Unbekannte aus einem Verkaufshäuschen an der Kreisstraße 29 im Bereich Ortsausgang Könau in Richtung Soltendiek mehrere Lebensmittel und zudem eine angeschweißte Geldkasse mit 20 Euro Bargeld. Der Sachschaden liegt bei knapp 150 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Wrestedt, Tel. 05802-987150, entgegen.

Uelzen - Fahrt unter Drogeneinfluss

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Abend des 25.09. in der Straße Zum See wurde festgestellt, dass der 55-jährige Fahrer eines Rollers unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Urintest verlief positiv hinsichtlich einer Beeinflussung durch THC, Kokain und Opiaten. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell