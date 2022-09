Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 23.09.2022 bis 25.09.2022 ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Fahrraddiebstahl vereitelt:

Während der Streifenfahrt in der Baumstraße bemerkten Polizeibeamte am 24.09.2022 um ca. 19 Uhr vier Personen, die sich an zwei abgestellten Fahrrädern zu schaffen machten. Als diese die Polizisten bemerkten, flohen sie. Eine der Personen konnte durch die Beamten gestellt werden. Eine Anzeige wegen versuchten schweren Diebstahls wurde gefertigt.

Ladendieb mit Betäubungsmitteln:

Am 24.09.2022 um 13:55 Uhr wird durch einen aufmerksamen Zeugen gemeldet, dass ein Mann von einem Außenstand eines Geschäfts eine Umhängetasche entwendet hat. Der Zeuge informierte den Inhaber des Geschäfts und beide konnten gemeinsam den Täter stellen. Bei der Durchsuchung des Mannes durch die hinzugezogenen Polizeibeamten wurden noch illegale Betäubungsmittel gefunden. Den 49-jährigen Mann erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Diebstahl aus Firmenfahrzeug:

Am Freitag, 23.09.2022, zwischen 07 Uhr und 11 Uhr wurde aus einem in der Schützenstraße geparkten Firmentransporter eine größere Bargeldsumme entwendet. Der Täter konnte unbemerkt entkommen. Mögliche Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei Lüneburg unter der Telefonnummer 04131-83062215 zu melden.

Alkoholisierte Autofahrer:

Am Samstag, 24.09.2022, um ca. 20 Uhr, wurde ein PKW in der Straße Ochtmisser Kirchsteig gestoppt. Ein Zeuge hatte zuvor eine auffällige Fahrweise bei dem Fahrzeugführer festgestellt. Auch den eingesetzten Beamten fiel der Fahrstil des 52-jährigen Mannes auf. Ein Atemalkoholtest ergab 1,73 Promille. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren. Am Sonntag, 25.09.2022, um ca. 01:30 Uhr wird in der Universitätsallee ein 17-Jähriger durch eine Streife gestoppt. Ein Atemalkoholtest ergab 1,52 Promille. Da der junge Mann auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, erwarten ihn nun mehrere Strafverfahren.

Alkohol und Aggression:

Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes sprachen am 25.09.2022 gegen 01:30 Uhr eine Streife in der Straße Am Stintmarkt an und wiesen sie auf einen 26-jährigen Mann hin, der sich im Wasserviertel aggressiv anderen Feiernden gegenüber verhielt. Der stark alkoholisierte Mann wollte sich auch im Beisein der Polizei nicht beruhigen und verbrachte daher den Rest der Nacht zur Verhinderung weiterer Straftaten in einer Gewahrsamszelle.

Lüchow-Dannenberg

Trunkenheitsfahrten

In den Nachmittagsstunden des 24.09.2022 befuhr ein 24-jähriger aus dem Nordkreis die Dannenberger Straße in Hitzacker. Im Zuge einer allgemeinen Verkehrskontrolle erhärtete sich bei den kontrollierenden Beamten des PK Lüchow, aufgrund festgestellter Auffälligkeiten, der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel gestanden haben könnte. Zur Beweissicherung wurde eine Blutentnahme durchgeführt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Am Samstagabend, gegen 23.30 Uhr, wurde im Lüchower Stadtgebiet ein 58-jähriger in seinem Pkw kontrolliert. Im Zuge dessen stellten die Beamten bei dem Fahrzeugführer eine Atemalkoholkonzentration von 1,24 Promille fest. Weiterhin bestand für seinen Pkw kein gültiger Versicherungsschutz. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und mehrere Strafverfahren wurden eingeleitet.

Am Sonntagmorgen, um 03.45 Uhr, kontrollierten Beamte des PK Lüchow, ebenfalls im Lüchower Stadtgebiet, einen 35 Jahre alten Fahrzeugführer aus Vechta. Aufgrund diverser Auffälligkeiten, unter anderem erheblichen Alkoholgeruches, konnte durch die Beamten der Verdacht begründet werden, dass der Fahrzeugführer alkoholisiert und zusätzlich möglicherweise unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden haben könnte. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Uelzen

Diebstahl

In der Zeit von Donnerstag bis Freitagabend hebelten Unbekannte zwei Zigarettenautomaten an der B 4 bei Grünhagen auf und entwendeten vorhandenes Bargeld und Zigaretten.

Diebstahl

Im Zeitraum Freitag, 16.00 Uhr, bis Samstag, 08.00 Uhr, versuchten in Bienenbüttel, Riester Straße, unbekannte Täter mittels unbekanntem Werkzeug die hintere Seitenschiebetür eines Werkstattwagens aufzuhebeln. Dieses misslang und es wurde nichts entwendet.

Trunkenheit - Alkohol

Am Samstag, gegen 05.48 Uhr, wurde ein 44-jähriger Mann mit seinem PKW in Uelzen kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Einbrüche in Werkstätten und Scheunen

Donnerstag, 23:00 Uhr bis Freitag, 06:00 Uhr: Schwienau. Unbekannter Täter hebelt zwei verschlossene Werkstatttüren auf dem landwirtschaftlichen Betrieb des Geschädigten auf und entwendet u.a. eine Bohrmaschine, einen Schlagbohrer, einen Akku-Schrauber, eine Motorsäge, einen Stemmhammer und drei Winkelschleifer. Schaden: 2000 EUR.

Donnerstag, 20:00 Uhr bis Freitag, 07:00 Uhr: Schwienau. Unbekannte Täter schlugen die Fensterscheibe eines Lagerraumes einer Elektrofirma ein, betraten das Gebäude und flüchteten vermutl. nachdem sie eine Überwachungskamera entdeckt hatten. Stehlgut und Schadenshöhe sind hier noch nicht bekannt.

Donnerstag, 21:30 Uhr bis Freitag, 07:00 Uhr: Gerdau. Unbekannte Täter gelangt durch vermutlich Herausbrechen/Herausdrücken einer Fensterscheibe in eine Werkstatt ein und durchsucht die Räumlichkeiten. Weiter wird die Tür zum dortigen Büroraum mit roher Gewalt geöffnet und innerhalb mehrere Schränke und Schubladen durchsucht. Es werden Akkumaschinen mit einem Gesamtwert von ca. 500 EUR entwendet.

Dienstag, 16:00 Uhr bis Donnerstag, 21:15 Uhr: Oetzen. Unbekannte Täter entwendet einen Hochdruckreiniger aus einer offenen Garage, sowie 4 Winterreifen mit Alufelge (Skoda) aus einem verschlossenen Lagerraum des landwirtschaftlichen Betriebes. Ein Vorhängeschloss wird hierfür gewaltsam entfernt. Hebelmarken an einer weiteren Tür wurden festgestellt. Schadenshöhe: 2500 EUR

