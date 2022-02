Polizei Hamburg

POL-HH: 220224-3. Zahlreiche Durchsuchungen und Verhaftungen nach Verdacht des Rauschgifthandels

Hamburg (ots)

Zeit: 23.02.2022, ab 06:00 Uhr

Ort: Hamburg, Oststeinbek, Rellingen

Die Staatsanwaltschaft Hamburg und die Ermittler des Landeskriminalamtes können einen weiteren Erfolg im Zusammenhang mit Encrochat-Erkenntnissen verzeichnen. Gestern richteten sich die Maßnahmen der Ermittlungsbehörden gegen insgesamt 14 Männer im Alter von 38 - 57 Jahren.

Bereits seit Oktober 2021 beschäftigen sich die Rauschgiftabteilung des Landeskriminalamtes, die BAO HHammer und die Staatsanwaltschaft Hamburg mit mehreren kleineren Gruppierungen, die auch unter- bzw. miteinander Rauschgiftgeschäfte bestritten. Die Erkenntnisse der Ermittler umfassten insbesondere Hinweise darauf, dass in einem Gewerbeobjekt in Hamburg-Stellingen monatlich mindestens ein Kilogramm Kokain gelagert und von dort durch den 57-jährigen Bewohner an Angehörige dieser Kleinstgruppen in geringfügigeren Portionen zum Weiterverkauf abgegeben wurde. Darüber hinaus sammelten die Ermittler Informationen über die unterschiedlichen Tatbeiträge der identifizierten Tatverdächtigen.

Die Staatsanwaltschaft Hamburg beantragte dann sechs Haftbefehle und 16 Durchsuchungsbeschlüsse beim Amtsgericht Hamburg, die auch erlassen wurden.

Gestern vollstreckten dann über 70 Kriminalbeamte und drei Vertreter der Staatsanwaltschaft mit Unterstützung einer Einsatzgruppe der Wasserschutzpolizei sowie Spezialeinsatzkräften aus Niedersachsen und Hamburg die Haftbefehle sowie die Durchsuchungsbeschlüsse in den Hamburger Stadtgebieten Stellingen, Ottensen, Groß-Flottbek, Wandsbek, Horn, Lurup sowie in Oststeinbek, Halstenbek und Rellingen (Schleswig-Holstein).

Die sechs mit Haftbefehl gesuchten Deutschen im Alter von 38, 39, 39, 40, 54 und 57 wurden angetroffen und verhaftet. Bei den Durchsuchungen konnten umfangreiche Beweismittel und mutmaßliches Dealgeld sichergestellt werden. So stellten die Beamten unter anderem über 1.500 Gramm Kokain, ca. 59.000 Euro Bargeld, knapp 14 Kilogramm Marihuana, über 1.000 Gramm Haschisch, etwa 2.000 Gramm Amphetamin, diverse schriftliche Unterlagen und Mobiltelefone, einen VW-Passat, eine Rolex-Uhr, eine Kokainpresse und zahlreiche Waffen wie Messer und Schlagstöcke sicher. Darüber hinaus wurden zwei Pistolen (Reck 7,35 mm und eine Cobra Enterprises 9 mm) und eine Langwaffe (Kaliber 22 mm) aufgefunden und sichergestellt.

Die sechs Haftbefehle wurden vom Amtsgericht verkündet, die anderen neun Tatverdächtigen nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Die Ermittlungen dauern an.



