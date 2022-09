Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Einbrecher auf Gelände eines Großmarktes gestellt - Holz-Paletten im Visier - weitere Tat(en) ++ "leblose Person" entpuppt sich als "Sexpuppe" ++ "verrostete" Granate landet auf Schwadleger

Lüneburg (ots)

Presse - 22.09.2022 ++

Lüneburg

Lüneburg/Neu Wulmstorf - Einbrecher auf Gelände eines Großmarktes gestellt - Holz-Paletten im Visier - weitere Tat(en)

Zwei 22 und 33 Jahre alte Männer aus Rumänien konnte die Polizei im Rahmen einer Fahndung auf frischer Tat bei einem Einbruch auf dem Gelände eines Großmarktes in der Bessemer Straße in den Abendstunden des 21.09.22 stellen. Die Polizei stellte gegen 21:00 Uhr im Nahbereich eines Tores einen Transporter mit bulgarischen Kennzeichen sowie eine anlehnte Leiter fest. Im Rahmen der äußeren Absuche des Geländes wurden die beiden Männer festgestellt und vorläufig festgenommen. Nach einem dritten Täter wird gefahndet. Auf den Transporter hatte die Männer schon mehrere Holzpaletten vom Gelände verladen.

Das Fahrzeug war in den frühen Abendstunden gegen 18:15 Uhr im Bereich eines Firmengeländes Bei der Lehmkuhle in Neu Wulmstorf aufgefallen. Dort wurden ebenfalls Paletten gestohlen.

Die festgenommenen Männer sind bereits in der Vergangenheit durch Eigentumsdelikte in Erscheinung getreten. Die weiteren Ermittlungen und Maßnahmen dauern an.

Lüneburg - Geldbörse aus Handtasche gestohlen

Die Geldbörse einer 68-Jährigen erbeuteten Unbekannte in den späten Nachmittagsstunden des 21.09.22 in einem Warenhaus in der Große Bäckerstraße. In der Börse befanden sich Bargeld sowie persönliche Papiere. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - leere Handtaschen bei Pkw-Aufbruch erbeutet

Fast "leer" gingen Pkw-Aufbrecher in den Morgenstunden des 21.09.22 beim Aufbruch eines auf einem Parkplatz in der Olof-Palme-Straße abgestellten Pkw Peugeot aus. Die Täter hatten die Beifahrerscheibe eingeschlagen und zwei "leere" Handtaschen aus dem Pkw erbeutet. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 400 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - angetrunken & ohne Führerschein unterwegs

Einen 26 Jahre alten Fahrer eines Pkw Audi A6 stoppte die Polizei in den Abendstunden des 21.09.22 in der Willy-Brandt-Straße. Bei der Kontrolle gegen 21:10 Uhr stellte sich heraus, dass der Lüneburger alkoholisiert (0,9 Promille) und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihn erwarten entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Lüchow-Dannenberg

Jameln - "leblose Person" unter Bettlaken entpuppt sich als "Sexpuppe"

Eine leblose Person (möglicherweise Tote) unter einem Bettlaken in einem Wald bei Jameln meldeten Passanten in den späten Abendstunden des 20.09.22 der Polizei. Da die Passanten selbst nicht unter das Laken schauen wollten, übernahmen Polizeibeamte dieses. Glücklicherweise entpuppte sich der mögliche Leichnam als Sexpuppe, die Unbekannte im Wald abgelegt hatten.

Gartow - gegen geparkten Pkw gefahren - abgehauen

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei nach einem Vorfall in den späten Abendstunden des 16.09.22 in der Springstraße. Vermutlich zwischen 22:00 und 24:00 Uhr war ein unbekannter Fahrzeugführer gegen einen abgestellten Pkw Renault Modus gefahren, hatte diesen seitlich touchiert und einen Sachschaden von gut 3.000 Euro verursacht. Im Anschluss fuhr der Verursacher weiter. Hinweise nimmt die Polizei Gartow, Tel. 05846-97963-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - betrunkener Radfahrer belästigt und leistet Widerstand - Pfeffersprayeinsatz

Mit einem betrunkenen 43-Jährigen hatte es die Polizei in den Morgenstunden des 22.09.22 in der Birkenallee zu tun. Der Mann war gegen 10:30 Uhr volltrunken (2,2 Promille) mit einem Fahrrad unterwegs, belästigte in der Folge eine Mitarbeiterin einer Krankentransportbesatzung und leistete in der Folge gegenüber den alarmierten Polizeibeamten Widerstand. Die Beamten mussten Pfefferspray gegen 43-Jährigen einsetzen, so dass er in der Folge kurzzeitig medizinisch betreut wurde. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Parallel prüft die Polizei eine Einweisung bzw. Ingewahrsamnahme des Mannes.

Uelzen - bei Rotlicht die Fahrbahn gequert - leicht verletzt

Mit ihrem E-Scooter auf dem Fußgängerweg war eine 16-Jährige in den Nachmittagsstunden des 21.09.22 in der Groß Liederner Straße unterwegs. In der Folge querte die Jugendliche auch bei Rotlicht die Heinrich-Meyerholz-Straße, so dass ein 50 Jahre alter Fahrer eines einbiegenden Pkw Mercedes eine Kollision nicht mehr verhindern konnte. Die 16-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.400 Euro.

Uelzen - verzinktes Metalltor gestohlen

Ein verzinktes Metalltor in der Georg-von-Engelbrechten-Straße demontierten und stahlen Unbekannte im Zeitraum vom 14. bis 21.09.22. Das Tor besteht aus zwei Elementen. Es entstand ein Sachschaden von einigen tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bad Bodenteich - ohne Führerschein unterwegs

Wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt die Polizei gegen einen 40 Jahre alten Fahrer eines Pkw Audi. Der Mann aus der Region war mit seinem Pkw in den Nachmittagsstunden des 21.09.22 in der Neustädter Straße unterwegs, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt.

Bad Bodenteich/Esterholz - ... die Polizei kontrolliert - 21 Verstöße geahndet

Den Verkehr überwachte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 21.09.22 in der Neustädter Straße in Bodenteich sowie in Esterholz. Dabei ahndeten die Beamten insgesamt 21 Verstöße aufgrund Handynutzung, Gurt (-nichtnutzung) und Verstoß der Einfahrt (aufgrund der Baustellenbeschilderung).

Wriedel/Brockhöfe - "verrostete" Granate landet auf Schwadleger - Kampfmittelbeseitigungsdienst vor Ort

Die Erntearbeiten einstellen musste ein Landwirt in den späten Nachmittagsstunden des 21.09.22 auf einem Acker in Brockhöfe. Beim Schwadlegen auf dem Zwiebelfeld (mit Traktor und Erntegerät) landete gegen 17:30 Uhr eine "verrostete" Granate statt der Zwiebel auf dem Förderband des Erntegerätes. Die Arbeiten mussten aufgrund des Zustands des Sprengkörpers 70cm lange Granate mit 15kg Sprengstoff) umgehend eingestellt werden. Der alarmierte Kampfmittelbeseitigungsdienst aus Hannover erschien noch am Abend vor Ort und stellte fest, dass die Granate glücklicherweise ohne Zünder war. Eine Entsorgung wurde veranlasst.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell