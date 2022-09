POL-LG: ++ Update: weitere umfangreiche Durchsuchungen ++ Ermittlungen wegen des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge von SEG KKS und Schwerpunkt-StA für die Verfolgung von Clan- ...

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Staatsanwaltschaft Stade und Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 22.09.22

++ Update: weitere umfangreiche Durchsuchungen ++ Ermittlungen wegen des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge von SEG KKS und Schwerpunkt-Staatsanwaltschaft für die Verfolgung von "Clan-Kriminalität" Stade ++

Lüneburg/Bardowick/Melbeck/Adendorf/LK Harburg

Ihre umfangreichen Durchsuchungsmaßnahmen in Zusammenhang mit dem Strafverfahren wegen des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge setzten Polizei und Schwerpunkt-Staatsanwaltschaft für die Verfolgung von "Clan-Kriminalität" Stade in den frühen Morgenstunden des 22.09.22 in der Region Lüneburg sowie im angrenzenden Landkreis Harburg fort. Vorausgegangen waren den Durchsuchungen mehrmonatige Ermittlungen der "Ständigen Ermittlungsgruppe für komplexe kriminelle Strukturen" (SEG KKS), die erst im letzten Jahr im Zuge der strategischen Organisationsanpassung der Polizei Niedersachsen eingerichtet worden war.

Bereits bei den Durchsuchungen am 19.09. wurden mehrere Kilogramm Cannabis und eine nicht geringe Menge Amphetamin gefunden und sichergestellt. Dabei handelte es sich um gut 20 Kilogramm Cannabis und gut ein Kilo Amphetamin. Der Straßenverkaufswert der sichergestellten Drogen dürfte über 200.000 Euro liegen. Gegen drei Beschuldigte im Alter von 26, 27 und 31 Jahren wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stade Haftbefehl erlassen (siehe auch Pressemitteilungen v. 19. und 20.09.22).

In den heutigen Morgenstunden durchsuchten wiederum fast 80 Einsatzkräfte unter der Federführung der SEG KKS der Polizeiinspektion mit richterlichem Beschluss insgesamt acht weitere Wohnungen, Wohnhäuser bzw. Geschäftsräume und eine Gartenparzelle in Lüneburg, Melbeck, Bardowick, Adendorf und in einem Fall im Landkreis Harburg. Zielrichtung war insbesondere auch das Auffinden von weiteren Beweismitteln.

Die Lüneburger Ermittler wurden dabei auch durch Einsatzkräfte der Lüneburger Bereitschaftspolizei und spezialisierten Kräften der Polizeiinspektion unterstützt. Dabei wurden weiteres Beweismaterial, geringe Mengen Betäubungsmittel sowie ein Fahrzeugschlüssel für einen PKW sichergestellt, der eingezogen werden soll. Parallel wurde eine der angetroffenen Personen für eine erkennungsdienstliche Behandlung zur Polizei verbracht.

Die weiteren Ermittlungen, strafprozessualen Maßnahmen sowie die Auswertung von Datenträgern dauern an. Zum jetzigen Zeitpunkt werden keine weitergehenden Informationen insbesondere zu den Hintergründen durch Polizei und Staatsanwaltschaft erteilt.

