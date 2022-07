Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle in internationalen Fernbussen

Weil am Rhein / Neuenburg am Rhein (ots)

Im Rahmen der intensivierten Schleierfahndung konnten durch die Bundespolizei in Fernbussen aus Spanien und Italien Haftbefehle vollstreckt werden. Ein Gesuchter konnte die Geldstrafe bezahlen, ein weiterer Mann muss eine 50-tägige Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen.

Am Mittwochvormittag (13.07.2022) wurde ein aus Spanien kommender Fernbus auf der BAB 5, Höhe Neuenburg am Rhein, durch die Bundespolizei kontrolliert. Bei der stichprobenartigen Kontrolle der Fahrgäste, wurde auch ein 42-jähriger deutscher Staatsangehöriger überprüft. Dabei wurde festgestellt, dass noch ein Haftbefehl gegen ihn zu vollstrecken war. Da er im vergangenen Jahr wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe in Höhe von 1200 Euro verurteilt wurde, die Summe jedoch nie bezahlte, schrieb ihn das Gericht zur Fahndung aus. Auch vor Ort war der 42-Jährige nicht in der Lage die Summe zu bezahlen. Einen Anruf später konnte ein Bekannter des Mannes aushelfen. Er bezahlte die Geldstrafe bei einer Polizeidienststelle ein und ersparte ihm eine 120-tägige Ersatzfreiheitsstrafe. Weniger Glück hatte ein 32-jähriger kroatischer Staatsangehöriger, der am frühen Donnerstagmorgen (14.07.2022), kurz nach der Einreise am Autobahnübergang Weil am Rhein, durch die Bundespolizei im Fernbus kontrolliert wurde. Von Italien wollte der Mann nach Dortmund reisen, als auch er durch eine Streife der Bundespolizei überprüft wurde. Im vergangenen Jahr verurteilte ein deutsches Gericht den 32-Jährigen wegen Körperverletzung zu einer Geldstrafe in Höhe von 1250 Euro. Auch hier wurde durch den in Italien wohnhaften Mann die Zahlung an die Gerichtskasse verweigert. Da vor Ort die geforderte Summe nicht bezahlt werden konnte, wurde er festgenommen und zur Verbüßung der 50-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell