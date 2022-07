Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mutmaßlicher Exhibitionist sitzt in Untersuchungshaft

Waldshut-Tiengen (ots)

Mehrfach soll ein 24-Jähriger andere Personen, darunter auch zwei Kinder, durch exhibitionistische Handlungen belästigt haben. Der Mann wurde durch die Bundespolizei festgenommen und sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Innerhalb von drei Tagen fiel der Beschuldigte wiederholt auf, weil er mehrere exhibitionistische Handlungen und sexuelle Belästigungen begangen haben soll. Am Samstag (02.07.22) soll der Beschuldigte in einem Zug von Rheinfelden nach Bad Säckingen und am Folgetag in einer Regionalbahn zwischen Buggingen und Freiburg sowie am Montag (04.07.22) am Bahnhof Waldshut aufgefallen sein. In Waldshut soll der Beschuldigte zudem zwei geschädigte Frauen angespuckt haben.

Am Montag nahm die Bundespolizei den Beschuldigten vorläufig fest. Die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen erwirkte beim zuständigen Ermittlungsrichter einen Haftbefehl. Danach wurde der guineische Staatsangehörige durch die Bundespolizei zum Vollzug der Untersuchungshaft in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell