Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Kindertagesstätte- Innenräume durchsucht

Herford (ots)

(sls) Die Leiterin einer Kindertageseinrichtung am Oetinghauser Weg in Herford stellte beim Betreten der Räumlichkeiten am Donnerstagmorgen (12.5.) gegen 06.15 Uhr fest, dass die Innenräume augenscheinlich durchsucht wurden. Nach bisherigen Ermittlungen wurden die Räume letztmalig am Mittwochabend gegen 20.00 Uhr in einem unbeschädigten Zustand verlassen. In der Zeit bis Donnerstagmorgen gelangten Unbekannte durch Aufhebeln eines Fensters in die Tagesstätte. Hier wurden sämtliche Büroräume, Schränke und Schubladen nach möglichem Diebesgut durchwühlt. In wie weit Gegenstände mitgenommen werden konnte, ist noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Anschließend flüchteten die Täter in bislang unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat mit der Auswertung von Spuren begonnen und ist auf der Suche nach weiteren Zeugen, die Angaben zum Einbruch machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegen genommen.

