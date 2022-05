Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall auf Parkplatz- Fußgänger angefahren

Löhne (ots)

(sls) Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Albert-Schweitzer-Straße in Löhne kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 42-jähriger Fußgänger aus Löhne verletzt wurde. Gegen 17.30 Uhr beabsichtige der 82-jährige Fahrer eines weißen Smart-Coupe das Gelände des Parkplatzes in Richtung Straße zu verlassen. Hierzu setzte er zunächst seinen Pkw rückwärts aus einer Parklücke, um dann vorwärts auf der Ausfahrtspur weiterzufahren. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Fußgänger auf dem Weg von seinem geparkten Pkw in Richtung dortigem Getränkemarkt zu gehen. Der Smart-Fahrer übersah beim Anfahren den Fußgänger und es kam zu einem Zusammenstoß. Durch die Kollision stürzte der Fußgänger zu Boden und geriet mit dem Körper unterhalb des Smart. Er wurde durch den Unfall glücklicher Weise nur leicht verletzt und konnte nach ambulanter Behandlung im Krankenhaus dieses am selben Tag noch wieder verlassen. Es entstand nur geringer Sachschaden am Fahrzeug.

