Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 05.12.2022.

Salzgitter (ots)

Täter scheiterten bei einem Geschäftseinbruch.

Salzgitter, Lebenstedt, Humboldtallee, 03.12.2022, 10:00 Uhr-04.12.2022, 11:30 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass unbekannte Täter versucht hatten, sich durch ein Fenster den widerrechtlichen Zugang in einen Gewerbebetrieb zu verschaffen. Sie scheiterten jedoch an ihrem Vorhaben und gelangten nicht in das Objekt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell