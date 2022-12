Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 6. Dezember 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Lack von zwei parkenden PKW zerkratzt

Samstag, 03.12.2022, bis Montag, 05.12.2022

Am vergangenen Wochenende zerkratzte ein bislang unbekannter Täter den Lack zweier zum Parken in der Straße Gärtnerwinkel abgestellter PKW. Betroffen waren ein PKW VW an der rechten Fahrzeugseite und ein PKW BMW an der linken Fahrzeugseite. Der entstandene Schaden wird auf zirka 1000 Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Autofahrer unter Betäubungsmitteleinfluss

Dienstag, 06.12.2022, gegen 00:00 Uhr

Am Dienstag, 06.12.2022, gegen Mitternacht, wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Neuen Weg in Wolfenbüttel der Fahrer eines Autos angehalten und kontrolliert. Bei dieser Kontrolle stellten die Polizeibeamten eine mutmaßliche Betäubungsmittelbeeinflussung des 22-jährigen Fahrers fest. Ein sich anschließender Schnelltest bestätigte diesen Verdacht. Eine Blutprobenentnahme, die Untersagung der Weiterfahrt sowie die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens waren die Folgen.

