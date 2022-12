Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 08.12.2022.

Wolfenbüttel (ots)

Einbruch in ein Bürogebäude.

Wolfenbüttel, Am Buschkopf, 07.12.2022, 23:00 Uhr.

Die Täter schlugen die Scheibe eines Büroraumes ein und verschafften sich auf diesen Weise den widerrechtlichen Zugang in das Objekt. Im Anschluss wurden Behältnisse durchwühlt und Bargeld entwendet. Die Täter verursachten einen Gesamtschaden von mindestens 1.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331/9330 entgegen.

Täter scheiterten bei einem Einbruch.

Wolfenbüttel, Ludwig-Richter-Straße, 06.12.2022, 21:00 Uhr-07.12.2022, 09:00 Uhr.

Unbekannte Täter hatten versucht, eine Zugangstür des Imbiss aufzuhebeln. Sie scheiterten jedoch an ihrem Vorhaben und gelangten nicht in die Räume. Durch den Versuch des Aufhebelns entstand sowohl an der Tür als auch an der Hauswand ein nicht unerheblicher Schaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331/9330 entgegen.

